Diyanet'ten 'altın varak baskı' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı "Diyanet, şatafatlı Kur'an-ı Kerim bastı" şeklindeki haberler üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başkanlığımızın sıcakla renk değiştiren, altın yaldızlı ve varaklı Kur'an-ı Kerim basmak suretiyle lüks ve şatafattan kaçınmadığı iddia edilmiştir. Oysa altın kelimesiyle nitelendirilen ifadenin altınla ilgisi yoktur, altın rengine işaret edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"Altın varak baskı" ifadesinin, ciltli kitapların yüzeyinde kitabın isminin, varsa tasarım öğelerinin basıldığı metalik folyo malzemesini tanımladığı belirtilen açıklamada, bu ifadenin matbaacılık dilinde, kitapların cilt yüzeyinde kullanılan metalik folyo malzemesini tanımlamak için kullanıldığı kaydedildi.

Tepkiler neden büyüdü?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın altın varaklı Kuran basmaya yönelik lüks harcama iddiaları, bütçesi birçok bakanlığa ayrılan bütçenin üzerinde olan kurumun kamu kaynaklarını çok kez şatafata ve gösterişe yönlendirmesi nedeniyle tepkiye yol açmıştı.

Kurumun genellikle temel din hizmetlerine yönelik olmayan, göz alıcı ve lüks malzemelere kaynak ayırması kamuoyunda dikkatle takip ediliyor.