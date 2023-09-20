Diyanet, 2 bin 450 din görevlisi almak için sınav açtı

Diyanet İşleri Başkanlığınca "2023 Yılı Diyanet Akademisi Aday Din Görevlisi (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı" duyurusu yapıldı.

Bu kapsamda, 2 bin 450 din görevlisi alımı için KPSS ve sözlü sınav yapılacak.

Diyanet'ten yapılan duyuruda "Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre Diyanet Akademisine aday din görevlisi (Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım) alımı yapılacaktır" denildi.