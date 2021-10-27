Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 2020 yılında alkollü içecekler için bin 80 TL harcandığı iddiaları üzerine bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Alkollü içecek alımı söz konusu değildir" denildi.
Yazılı açıklama şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Diyanet'ten 'alkollü içecek' açıklaması
Diyanet'ten yapılan açıklamada, 'Alkollü içecek alımı söz konusu değildir' denildi.
Haber Merkezi
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 2020 yılında alkollü içecekler için bin 80 TL harcandığı iddiaları üzerine bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Alkollü içecek alımı söz konusu değildir" denildi.
Yazılı açıklama şöyle: