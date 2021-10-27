Diyanet'ten 'alkollü içecek' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 2020 yılında alkollü içecekler için bin 80 TL harcandığı iddiaları üzerine bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Alkollü içecek alımı söz konusu değildir" denildi.

Yazılı açıklama şöyle:

"Diyanet İşleri Başkanlığımızın taşra teşkilatındaki bazı harcama birimlerince 2018-2019 yıllarındaki çay alımları için Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi'nde (TKYS) '150.08.01 Alkolsüz İçecekler' kodu seçilerek Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenmesi gerekirken, zuhulen '150.08.02 Alkollü İçecekler' kodu yani bir üst satır seçileceğine bir alt satır seçilmiştir. Haberlere konu olan durum bundan ibarettir. Dolayısıyla alkollü içecek alımı söz konusu değildir."