Diyanet'in alkollü içecek harcaması belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 yılında alkollü içecekler için bin 80 TL harcadığı ortaya çıktı. 2019 yılında da 2 bin 479 TL’lik alkollü içecek harcaması yaptığı öğrenilen idarenin iki yıllık alkollü içecek gideri 3 bin 559 TL oldu.

Sahne, dekor ve kostüm 960 bin TL

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 2020 yılında 10 milyar 930 milyon 391 TL harcayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 yılındaki, “Alkollü içecek” gideri dikkati çekti. Diyanet’in, “Haram” olarak tanımladığı alkollü içeceklere bin 80 TL harcadığı öğrenildi.

Salon sporlarında kullanılan spor malzemeleri için 21 bin 954 TL harcayan idarenin, “Sahne, dekor, kostüm ve aksesuar” için yaptığı bir yıllık harcamaların toplamı 960 bin 458 TL olarak kaydedildi.

Diyanet’in 2020 yılında edindiği büro mobilyalarının toplam maliyeti ise mali hesaplara, 1 milyon 333 bin TL olarak geçti. Başkanlık, bünyesindeki kütüphaneler için ise 634 bin TL’lik materyal edindi. Kurumun, “Yiyecek grubu” adı altında 2020 yılında yaptığı satın alımların toplam tutarının ise 17 milyon 340 bin TL olduğu belirtildi.



Başkanlığın harcamaları arasında en dikkati çeken kalem ise “Alkollü içecek” kalemi oldu. Bir yıllık alkollü içecek harcaması 1,2 milyon TL olan idare, “Alkolsüz içecekler” adı altında ise bin 80 TL harcadı.