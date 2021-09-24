Diyanet'ten Ali Erbaş'ın kitabına özel 580 bin liralık ihale

Kitap ve yayınların basımı için harcadığı para yüzlerce milyonu aşan Diyanet İşleri Başkanlığı, biri Ali Erbaş’ın olmak üzere iki kitabı bastırmak için yeni ihaleye çıktı.

ANKA’dan Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre 80 bini Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kaleme aldığı “Bilişim Çağında İnsan, Din ve Diyanet” isimli kitap, 80 bini ise “Kayıp Medeniyetin İzinde” isimli bir kitap olmak üzere toplamda 160 bin kitap için açılan ihaleyi 580 bin 800 lira bedelle İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi kazandı. ‘Açık usulle’ 26 Ağustos 2021 tarihinde yapılan ihalenin sözleşmesi ise 14 Eylül 2021 tarihinde imzalandı. Kitapların bandrollerinin de ihaleyi kazanan İhlas Gazetecilik tarafından alınmasına karar verildi.

Erbaş’ın kitabına özel desenli baskı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kaleme alınan ve 80 bin adet basılacak “Bilişim Çağında İnsan, Din ve Diyanet” kitabının 328 sayfa olduğu “özel desenli” olarak basılacağı belirtildi.

9 yılda 120 milyon kitap

Son 9 yılda bastırdığı kitap sayısı 120 milyona ulaşan Diyanet’in faaliyet raporlarında yabancı dilde basılan kitapların bir kısmının nerelere gönderildiği açıklanırken, Türkçe basılan kitapların nasıl dağıtıldığı ise açıklanmadı. İhaleye çıkan kitabının tanıtım yazısında “Bilişim çağı olarak adlandırılan bu dönemin insana dair temel unsurları, bilgi, iletişim ve erişimdir” cümlesi yer alan Ali Erbaş, insanların günlük iletişimde kullandıkları ‘günaydın’ ve ‘tünaydın’ ifadelerini, “Cahiliye dönemi adeti” olarak adlandırmıştı.