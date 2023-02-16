Diyanet'te yönetmelik değişikliği: Depremzedelerin bilgileri paylaşılabilecek

Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Diyanet’in görev ve yetkileri genişletildi.

“Kutlu Doğum Haftası” ibaresinin “Mevlid-i Nebi Haftası” olarak değiştirildi. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bu yönetmelik değişikliğiyle özellikle geçtiğimiz sene açılmaya başlanan Diyanet gençlik merkezleri, okuma salonları ve genç ofislerinin açılması konusunda Diyanet’e bu yönetmelikle görev verilerek “Gençliğin dini ve milli değerlerle barışık, vatanına ve milletine bağlı ve faydalı bireyler olarak yetişmesi için gerekli çalışmaları yürütmek” gibi gençlere yönelik planlamalar kapsamında mevzuat değişikliğine gidildi.

On binlerce yurttaşın bilgileri Diyanet'le paylaşılacak

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü ayrıca, bu değişiklikle “Ülkemize sığınan yabancılara, herhangi bir sebepten dolayı yurt içinde göç etmek durumunda kalmış vatandaşlarımıza ve mevsimlik işçilere yönelik manevi danışmanlık hizmetlerini planlamak ve takip etmek” ile görevlendirildi. 6 Şubat'ta yaşanan deprem afeti sebebiyle, yaşadığı bölgeleri terk etmek zorunda kalan on binlerce yurttaşın bilgileri bu düzenlemeyle Diyanet'le paylaşılabilecek.

Vaizlerin görevlerine ilişkin yapılan değişiklikle ise “eğitim kurumları, gençlik merkezleri ve kampları, medya kuruluşları” da vaizlerin irşat faaliyetini yerine getirebileceği yerlere eklendi. "Doğru yolu gösterme" anlamına gelen "irşat faaliyeti"nin bu değişiklikle ceza infaz kurumları, çocuk eğitim evleri, denetimli serbestlik müdürlükleri, eğitim kurumları, gençlik merkezleri ve kampları, medya kuruluşları, öğrenci yurtları, sağlık kuruluşları, sosyal hizmet kurumları, fabrika, işyeri ve benzeri yerlerde gerçekleştirileceği yerler olarak belirlenmiş olup bu faaliyetin nasıl gerçekleştirileceği ise düzenlendi.