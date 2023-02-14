Diyanet'ten sonra YÖK: Depremzedelere 'manevi destek' verecek daha çok ilahiyatçı aranıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'manevi destek' için deprem bölgesine 2 bin 500 personel göndermesinin ardından benzer bir hamle de Yükseköğretim Kurulu'ndan geldi.

YÖK'ten tüm üniversitelere gönderilen yazıda depremzedelere gönüllü olarak 'manevi rehberlik' hizmeti verecek öğretim görevlilerinin bilgileri istendi.

Talep yazısında çağrının İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerine de yapıldığı görüldü.

YÖK'ün seçeceği isimler sahada psikolojik danışmanlık hizmeti verecek psikoloji ve sosyal hizmet bölümlerinde görevli öğretim üyeleriyle birlikte çalışacak. Çalışmaların planlaması ise AFAD koordinasyonunda yapılacak.

Diyanet kadroları yetmedi

Diyanet, 10 kentte on binlerce yurttaşın hayatını kaybettiği depremden bir gün sonra deprem bölgesinde, 52 il müftüsü ve 2 bin 500 Diyanet personelinin görevlendirildiğini açıklamıştı.

Ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı ekiplerinin de 'manevi destek' adı altında deprem bölgesinde bulunduğu biliniyor.