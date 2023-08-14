Diyanet'in yılın ilk yarısında yaptığı harcamalar yüzde 99 arttı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023'ün ilk yarısına yönelik mali tablolarını gecikmeli olarak açıkladı.

BirGün gazetesinden Mustafa Bildircin'in haberine göre, Diyanet'in Ocak-Haziran döneminde de rekor harcamaya imza attığı belirlendi.

Diyanet'in 2023'ün ilk yarısında yaptığı toplam harcama, 2022'nin aynı dönemine oranla yüzde 99 arttı. Yalnızca personel giderindeki artış kayıtlara, yüzde 98 olarak geçti.

Başkanlık, Türkiye genelindeki 141 bin 740 personeli için 16 milyar 105 milyon 928 bin liralık harcamaya imza attı. Başkanlığın mali tablolarında, personel giderinin 2023 sonu itibarıyla yıllık toplam bütçenin de üzerine çıkarak 41 milyar 995 milyon 605 bin lira olarak gerçekleşmesi öngörüldü.

Diyanet’in, “Mal ve Hizmet Alım” kaleminden yaptığı harcamalardaki artış da dikkati çekti. Başkanlık, 2022'nin ilk yarısında 292 milyon 786 bin liralık mal ve hizmet alım harcamasını, 2023'ün ilk yarısında yüzde 77’lik artış ile 520 milyon 459 bin liraya ulaştırdı.

Diyanet’in, “Mal ve Hizmet Alım” kaleminden yaptığı harcamaların detayları şöyle kaydedildi:

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları: 344 milyon 46 bin lira

Yolluklar: 110 milyon 167 bin lira

Görev Giderleri: 5 milyon 203 bin lira

Hizmet Alımları: 48 milyon 789 bin lira

Temsil ve Tanıtma Giderleri: 427 bin 606 lira

Mali rapora göre Diyanet, Ocak-Haziran 2023 döneminde, “Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar” adı altında faaliyet gösteren vakıf ve derneklere toplam 137 milyon 656 bin lira aktardı. Vakıf ve derneklere 2023’ün ilk yarısında aktarılan paranın, 2022’nin ilk yarısına oranla yüzde 279 arttığı bildirildi.