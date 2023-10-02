Diyanet'in harcamalarının 'nedeni' belli oldu: 'Dünya malını Allah yolunda harcarsanız unutulmazsınız'

Birçok bakanlık ve kuruma kıyasla aldığı yüksek ödenekler ve gerçekleştirdiği harcamalarla gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başkanı Ali Erbaş, "Dünya malı dünyada kalır ama dünya malını eğer Allah yolunda harcarsanız unutulmazsınız" açıklamasında bulundu.

Harcamada birçok bakanlığı geride bıraktı

Aralarında yatırımcı bakanlıkların da bulunduğu toplam 25 kamu kurumunu bütçesi itibarıyla geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı'na 2023 yılı için 36 milyar 468 milyon 836 bin TL ödenek verildi.

Diyanet, 2023 yılının ilk sekiz ayında 29 milyar 905 milyon 310 bin TL ile rekor harcama gerçekleştirdi. Diyanet, söz konusu harcama ile İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanalığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi pek çok kurumun harcamasını geride bıraktı.

Isıyla renk değiştiren altın varaklı Kuran bastırıyor

Başkanlığın Ocak-Ağustos 2023 dönemindeki toplam matbaa harcaması ise 150 milyon TL’ye ulaştı.

Yurttaşlara sıkça lüks ve şatafattan kaçınılması gerektiğini öğütleyen başkanlığın, sıcakla renk değiştiren, altın varaklı Kuran bastıracağı ortaya çıkmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı ile özel bir şirket arasında özel sipariş Kuran basımı için 23 milyon 206 bin 900 TL’lik sözleşme imzalanmıştı.

'Dünya malı dünyada kalır ama...'

Bahsi geçen bütçe ve harcamalara dair örneklerin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Dünya malı dünyada kalır ama dünya malını eğer Allah yolunda harcarsanız unutulmazsınız" sözleri dikkat çekti.

Erbaş, Trabzon'un Arsin ilçesinde "Yeşilyalı Hacı Hasan Efendi Kuran Kursu Külliyesi"nin açılışında konuşma yaptı.

Erbaş'ın dikkat çeken sözleri şöyle:

"Bütün yaptığımız bu işlerden amacımız nedir, bizim sevap hanemizi doldurmak, Allah rızasına ulaşmak, dünya malı dünyada kalır ama dünya malını eğer Allah yolunda harcarsanız unutulmazsınız. Hacı Hasan Efendiler gibi işte burada deminden beri ismi anılan, ahirete irtihal etmiş onlarca, yüzlerce insan gibi hep anılırsınız. 'Ölmek istemiyorsanız ölmez bir eser bırakınız' atasözü var ya işte o da bizim ayetlerden, hadislerden öğrendiğimiz o anlayışa dayanan bir atasözüdür. İnşallah bizler de öldükten sonra nice yıllar anılacak hayırlar yaparız."