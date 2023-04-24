Diyanet'in 'ayrımcı hutbesine' tepki gösterdiği için yargılanan İzmir Barosu'na beraat

Eski İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ve 10 yürütme kurulu üyesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın cuma hutbesinde okuduğu özel hayata, farklı yaşam tercihlerine ve LGBT’lere yönelik ayrımcı vaaza karşı resmi internet sitesinden yaptıkları açıklama yüzünden "dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla yargılandı.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasını Paris, Nice ve Bologna Barosu temsilcileri de takip etti.

Savunma yapan baro yöneticileri ve müdafileri, soruşturmanın ve yargılamanın soruşturma savcısının aksi kanaatine rağmen Adalet Bakanlığı’nın ısrarı üzerine başlatıldığını belirterek suç olanın Ali Erbaş’ın nefret söylemi içeren beyanı olduğunu ifade ettiler.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, hukukçulara isnat edilen suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.

Hukukçuların üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığına kanaat getiren mahkeme heyeti, ayrı ayrı beraatlerine hükmetti.