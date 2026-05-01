Diyanet'in 1 Mayıs hutbesinde işçiye 'iyi çalışın' denildi

Diyanet İşleri Başkanlığı, 1 Mayıs'ta yayımladığı cuma hutbesinde işçilere "iyi çalışma" vurgusu öne çıktı.

İşçilerin, "çalıştıkları işyerini birer emanet olarak görmeleri gerektiği" belirtildi. "İşyerini sadece bir geçim kapısı değil, karşılıklı güvenin hâkim olduğu birer ‘emniyet yurdu’ haline getirmek, herkesin ortak görevidir" ifadeleri kullanılarak, işçinin işini, "sağlam ve kaliteli yapması" gerektiği söylendi.

"İşveren ya da işçi olmanın, insani açıdan hiçbir üstünlüğü yoktur" denilen açıklamada, işçi için "Yaptığı işin ve çalıştığı işyerinin kendisine bir emanet olduğu bilinciyle hareket etmeli" ifadeleri kullanıldı.

Diyanet hutbesinde "İş ve ticaret hayatındaki faaliyetler ve elde edilen gelirler, Müslüman için bir amaç ya da bir hedef olmamalıdır. Biz Müslümanlar; ticaretimizde, alış-verişimizde, işçi ve işveren ilişkilerimizde iyiliği, adaleti ve merhameti esas alan, ahlaki ilkeleri usta-çırak eğitimi çerçevesinde nesilden nesile aktaran bir anlayışı benimsemek durumundayız" denildi.