Diyanet'e bütçe yetmiyor: Erbaş 13 milyarı az buldu

Açlık sınırının 2 bin 988, yoksulluk sınırının 10 bin 335 TL olduğu ülkede Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet'in 13 milyar TL'lik dev bütçesinden yakındı.

Kanal 7'de yayınlanan Başkent Kulisi programına konuk olan Erbaş, Diyanet'in bakanlıkları geride bırakan dev bütçesinin yetmediğini savunarak şunları söyledi:

“Bizim bütçemiz, devlet kurumu olduğumuz için ve çalışanlar da devlet memuru olduğu için bütçemizin yüzde 96’sı maaşlara, personel masraflarına gidiyor. Geriye kalıyor yüzde 4. O, yüzde 4’le biz planladığımız hizmetlerin yarısını bile yapamıyoruz."

Erbaş sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim personel sayımız fazla. Buna rağmen bizim şu an 15 bin imam ve müezzine ihtiyacımız var. 9 bin de Kur’an kursu öğretmenine ihtiyacımız var. İllerden, ilçelerden, köylerden sürekli arıyorlar bizim köyümüzde, mahallemizde imam yok diye. Çünkü istediğimiz kadar ilan açamıyoruz. Bu sözler bizi üzüyor. Çünkü devlet imam olarak atamış, onun maaşını verecektir. 130 bin 630 kadar personelimiz var. Bunun dışında camilerimiz, Kur’an kurslarımız yapılıyor. Bunlar devletin verdiği ödeneklerle değil, tamamen milletimizin ve Türkiye Diyanet Vakfı katkılarıyla yapılıyor.”

Diyanet'in dev bütçesi

Bu yıl 12,9 milyar TL bütçeye sahip olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi, 2022 Yılı Bütçe Yasası Teklifi’ne göre yüzde 24'ün üzerinde artışla gelecek yıl 16 milyar 98 milyon 580 bin TL'ye çıkacak.

Diyanet dev bütçesi ile gelecek yıl yine İçişleri Bakanlığı’nın 14,7 milyar TL, Dışişleri Bakanlığı’nın 7,4 milyar TL, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 4,1 milyar TL, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 4,8 milyar TL, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 6,1 milyar TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 4,8 milyar TL ve Ticaret Bakanlığı’nın 8,4 milyar TL’lik bütçelerini geride bırakacak.