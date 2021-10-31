Diyanet’e bağlı İSAM’ın ödeneği yüzde 545 arttı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kara kutusu olarak nitelendirilen Diyanet Vakfı’nın kurduğu İslam Araştırmaları Merkezi’ne (İSAM) Ocak 2022 itibarıyla 22 milyon 576 bin TL para aktarılacak. Diyanet’in çok sayıda bakanlığı geride bırakan 16 milyar TL’lik bütçesinden aktarılacak olan bu para ile İSAM, 2003 yılına göre 2022 yılı bütçesini neredeyse yediye katladı.

İSAM, Türkiye Diyanet Vakfı’na (TDV) bağlı İslam Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü’nün "çalışmalarını yürütmek amacıyla" 1993 yılında kuruldu. İSAM, “Tıbbi konularda fetva” konulu sempozyumla da gündeme geldi. İSAM’ın başkanlığını AKP’nin kurucu üyelerinden Raşit Küçük yapıyor.

Merkezi bütçeden her yıl milyarlar alıyor

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, merkezi yönetim bütçesinden hemen her yıl milyarlarca lira pay alan ve iktidarın desteği ile toplumsal yaşamın tümünü ilgilendiren alanlarda söz sahibi olan Diyanet’e bağlı İSAM’ın etkisi de giderek arttı. İSAM’ın artan etkisi verilere de yansıdı, vakfa sağlanan ayrıcalıklar gözler önüne serildi. 2022 Ocak ayı içinde Diyanet bütçesinden 22,5 milyon TL yardım alması planlanan İSAM’ın bütçesi, 2011 itibarıyla hiçbir yıl dokuz haneli sayıların altına düşmedi.

TDV’nin verilerine göre İSAM’a 2003 yılında 3,5 milyon TL bütçe verildi. 2006 yılına kadar bütçesini ikiye katlayan merkez, 7,6 milyon TL’lik 2006 bütçesini 2012 yılında ise 11,4 milyon TL’ye ulaştırdı. 2019 yılında İstanbul’da düzenlediği, “Tıbbi Konularda Fetva Verme Metodolojisi ve Zorluklar” konulu sempozyum ile tartışılan merkezin bütçesi 2015 ve 2019 sırasıyla 13,5 milyon TL ve 18,5 milyon TL olarak gerçekleşti. Merkez için öngörülen 22,5 milyon TL’lik 2022 yılı bütçesi, merkezin 2003 yılı bütçesini yüzde 545 geride bıraktı.

İSAM’ın bütçe harcamalarının yüzde 75’ini personel giderleri oluşturuyor. Merkezin bütçesinde yıllar itibarıyla yaşanan artış TDV’nin raporlarında, “Enflasyondaki artış” ile açıklanıyor.