Diyanet şimdi de düğün fotoğraflarına kafayı taktı: Gencecik kızlarımızı teşhir etmek…

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, "sosyal medyadan teşhir" başlıklı bir video paylaştı, düğün fotoğraflarını hedef aldı, "Hem o günahı işlemiş hem de bunu teşhir etmek, yaymak suretiyle günahına şahitlik edenleri çoğaltıyor. Başka bir günaha aracılık ediyor, sebep oluyor" dedi.
'Ne oluyoruz yani?'
t24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, "Parklarda bahçelerde, siz de görmüşsünüzdür elinde fotoğraf makinesi olan bir kişi, gelinlik giymiş bir hanım kız, yanında damatlık kıyafetiyle damat. Ağacın altında uzanıp resim çektiriyor. Ne oluyoruz yani?" diye soran İşliyen, söz konusu videoda şu ifadeleri kullandı: