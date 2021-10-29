Diyanet’in hutbesinde Atatürk yine anılmadı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı bugün, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 ildeki camilerde okutulmak üzere hazırlanan Cuma hutbesinde Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk anılmadı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun kutlandığı bugünde Diyanet'in hutbesinin konusu Cumhuriyet değil, "yaşlılara saygı ve sevgi" oldu.

"Yaşlılarımıza Vefa, Rahmet ve Magˆfiret Vesilemizdir" konulu cuma hutbesinde büyükleri, anne ve babaları yalnız bırakmamayıp ihtiyaçlarını karşılamanın önemine dikkat çekildi.

Hutbenin "Aziz Müslümanlar" denilerek seslenildiği son bölümünde ise günün anlam ve önemine değinildi. Ancak Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümü olduğu hatırlatılarak başlanan, 3 cümleden oluşan ilgili bölümde Atatürk'e yer verilmedi.

Hutbenin ilgili bölümü şöyle:

"Bugün Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümü. Bu vesileyle şanlı Kurtuluş Mücadelemizde canlarıyla, kanlarıyla bu toprakları savunan ve vatanımızı bize emanet eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve devlet büyüklerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Yüce Rabbimiz kıyamete kadar bu mukaddes vatanda birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim eylesin."

Öte yandan Cuma hutbesini her hafta bir gün önceden yayınlayan Diyanet'in bu kez farklı davranarak son saatlere bırakması da dikkat çeken ayrı bir nokta oldu.