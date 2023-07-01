Diyanet ve RTE Üniversitesi'nden ortak sempozyum: Fetvacılar 'LGBT' ve 'evlilik yaşını' tartışacak

Cumhur İttifakı yanında yer alan siyasi partiler LGBT karşıtı söylemlerini artırırken, iktidar nefret dilini 'akademik' boyuta taşıdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kasım ayında Rize’de, uluslararası nitelikte “Gelecekte Aile” başlıklı bir sempozyum düzenleyecek. Sempozyumda “Ailede Değişen Rol Dağılımı”, “Cinsiyetsizleştirme İdeolojisi”, “Cinsiyetsizleştirme Ekonomisi”, “Cinsiyet Kimliği Karmaşası”, “Evlenmenin Geciktirilmesi ve Zorlaştırılması” ve “Evlilik Dışı Birliktelikler” gibi konu başlıkları ele alınacak.

Sempozyumun “Bilim ve Hakem Kurulu”nda Malezya İslam Üniversitesi, Moskova İslam Enstitüsü ve Hindistan Fetva Meclisi’nden isimler de yer alacak. (ANKA)