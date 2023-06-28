Gericilerden Feshane'deki İBB sergisine saldırı girişimi: 'LGBT ve sosyalizm propagandası yapılıyor'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bu hafta açılışını yaptığı Art İstanbul Feshane’deki ‘Ortadan Başlamak’ isimli sergi, gerici bir grup tarafından ‘LGBT ve sosyalizm propagandası’ yapıldığı iddiasıyla hedef gösterildi.

19 küratör ve 300 sanatçının 400’den fazla eserinin yer aldığı sergiye saldırı girişiminde bulunan grup, "çıplaklık içeren ve polis düşmanlığı yapan fotoğrafların yer aldığı, LGBT propagandası yapıldığı ve sosyalizmi öven filmler gösterildiği"ni öne sürerek serginin kaldırılmasını istedi.

Yesevi Alperenler Derneği Genel Başkanı ve Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, “Buradaki sergi, bize Müslüman Türk milletine hakarettir. İvedilikle bu serginin kaldırılması lazım. Ekrem’i uyarıyoruz, ya bu sergiyi kaldırır ya da millet olarak biz bu sergiyi kaldırmasını biliriz” diyerek tehditler savurdu.

Eyüpsultan Belediyesi Başkanı Deniz Köken ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İBB’nin ‘toplumun hassasiyetlerini anlamasını’ beklediklerini söyledi.

Saldırı girişimi nedeniyle sergi geçici süreliğine ziyarete kapatıldı.