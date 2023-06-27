Onur Yürüyüşü'nde gözaltına alınan İranlı göçmen sınır dışı edilebilir: 'İdam edilme tehlikesi var'

İstanbul'daki LGBT Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan beş kişi sınır dışı edilme ihtimaliyle karşı karşıya.

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, yürüyüşte kayıtlı ve kayıtsız göçmen statüsü de bulunan İran, Libya, Rusya, Portekiz ve Avustralya’dan beş kişinin hâlâ gözaltında tutulduğunu bildirdi.

Kaos GL’nin aktardığına göre komite açıklamasında, “Ülkelerine geri gönderilmesi durumunda hayatları güvende de olmayacak arkadaşlarımızın yakından takibinin yapılması için tüm kurumların desteğine ihtiyacımız var” denildi.

Açıklamada gözaltına alınan ve sınır dışı edilmesi durumunda idam cezası alabileceği belirtilen bir İranlı göçmene de dikkat çekildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İranlı olan arkadaşımızın İstanbul ilinde Uluslararası Koruma Statüsünde kayıtlı bir mülteci olduğunu, cinsel yöneliminden ötürü İran’a geri gönderilmesi halinde hakkında idam kararı verileceğini biliyor ve bundan ötürü oldukça endişeliyiz.''