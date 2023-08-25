Diyanet personelinin fazla çalışma ücretlerine yüzde 100 zam

7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde genel zam oranlarında uzlaşmaya varılmazken, yetkili sendikalarla ile Kamu İşveren Heyeti arasında hizmet kollarına ilişkin anlaşmaya varıldı.
Diyanet-Sen, anlaşma kapsamında uzlaşıya varılan maddeleri açıkladı. Anlaşmaya göre, tüm unvanlardaki vaizlerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde fiili olarak çalıştıkları günler için fazla çalışma ücretleri yüzde 100 artırılacak. Ramazan ayı fazla çalışma ücreti de yüzde 100 artış ile iki katına çıkarılacak.
Anlaşma sağlanan başlıklar arasında öne çıkanlar şöyle:
- Din Hizmetleri Sınıfında yer alan Sözleşmeli İmam Hatip ve Müezzin Kayyımların ek ödeme oranlarında 5 puan artış yapıldı.
- Yaz Kuran kurslarında 15 saat olan haftalık ek ders ücreti 20 saate çıktı.
- Yatılı Kuran kurslarında görev yapan öğreticilerin gece nöbeti ek ders saatine yüzde 30 zam yapıldı.
- Kuran kursu öğreticilerine eğitim yılı başında öğrenci kaydına ilişkin çalışmalar kapsamında verilen ek ders ücretine yüzde 30 oranında artış yapıldı.
- Kariyer basamaklarında yer alan "baş" unvanlı kadrolarda görev yapan tüm personelin din hizmetleri tazminatında 10 puan artışa gidildi.
- Kariyer basamaklarında yer alan "uzman" unvanlı kadrolarda görev yapan tüm personelin din hizmetleri tazminatında 5 puan artış yapıldı.
- Tüm unvanlardaki vaizlerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde fiili olarak çalıştıkları günler için fazla çalışma ücretleri yüzde 100 artışla iki katına çıktı.
- Ramazan ayı fazla çalışma ücreti yüzde 100 artış ile iki katına yükseltildi.