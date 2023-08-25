Diyanet personelinin fazla çalışma ücretlerine yüzde 100 zam

7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde genel zam oranlarında uzlaşmaya varılmazken, yetkili sendikalarla ile Kamu İşveren Heyeti arasında hizmet kollarına ilişkin anlaşmaya varıldı.

Diyanet-Sen, anlaşma kapsamında uzlaşıya varılan maddeleri açıkladı. Anlaşmaya göre, tüm unvanlardaki vaizlerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde fiili olarak çalıştıkları günler için fazla çalışma ücretleri yüzde 100 artırılacak. Ramazan ayı fazla çalışma ücreti de yüzde 100 artış ile iki katına çıkarılacak.

Anlaşma sağlanan başlıklar arasında öne çıkanlar şöyle: