'Diyanet personeli vakıf logolu çikolatalara tepki gösterdi'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, yurttaşların bağışlarıyla varlığını sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) logosuyla başkanlık personeline gönderdiği çikolata ve kolonya tepkiye neden oldu.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre bazı personelin logolu ikramları, “Bağış paralarının bu şekilde verilmesi uygun değil”, “Çocuklarıma bağış paralarından çikolata yedirmem”, “Asıl vakıf malı budur. Buna dokunan yanar” sözleriyle eleştirdiği öğrenildi.

Öte yandan, dün başkanlıkta bayram biteli 2 gün olmasına karşın Başkan Erbaş’ın katılımıyla bayramlaşma yapıldı. İddiaya göre bayramlaşmanın yapıldığı salonun büyük kısmı boş kalırken, program personelin gelmemesi nedeniyle geç başladı. Program başlayana kadar çağrı yapıldığı öğrenilirken, “Personel acilen bayramlaşma için gelsin” talimatı verdiği belirtildi ancak buna karşın salon dolmadı.