Diyanet İşleri Başkanı’ndan Özel’e yanıt: ‘Benzetme kabul edilebilir değil...’

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'da ulusal medya yöneticileriyle bir araya geldiği programda bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, dünyanın günümüzde bilimin ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak büyük değişimlere ve dönüşümlere de sahne olduğunu belirterek, iletişim ve etkileşim imkânlarının, baş döndürücü bir hızla geliştiğini, bireysel ve sosyal imkânların, hiç olmadığı kadar arttığını söyleyen Erbaş, “İslam ülkelerine model teşkil edecek bir yapıda olduklarını” iddia etti.

‘Diyanet her türlü siyasi düşüncenin dışındadır’

Erbaş şöyle konuştu:

"Bu haliyle Başkanlığımız, bir bakıma İslam ülkelerine model teşkil edecek bir yapıya sahiptir. Çeşitli ülkelere gidiyoruz. Görüşmelerimiz oluyor ve onlara Türkiye'deki din eğitimi ile diyanet hizmetlerimizi anlattığımızda hayranlıkla dinliyorlar. Diyanet İşleri Teşkilatımızı anlattığımızda her biri bu teşkilatın ne kadar düzenli, disiplinli ve toplumu din konusunda aydınlatma noktasında ne büyük bir imkan olduğunu anlamış oluyorlar".

'Diyanet, her türlü siyasi düşüncenin dışında bir kurumdur' diyerek kurumlarının ideolojinin ve gündelik tartışmaların dışında anayasal bir kurum olduğunu öne süren Erbaş, Başkanlıklarının devletin ve milletin bekası için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

‘Yalan yanlış bilgiler, sığ bir ideolojik düzlem...’

Erbaş, konuşmasında “Ne yazık ki son asır boyunca medyada en fazla gündeme gelen konulardan biri de din ve diyanet ile ilgili konulardır. Maalesef bu da çok düzensiz şekilde, gelişigüzel, yalan-yanlış bilgilerle, çoğu zaman sığ bir ideolojik düzlemde ve ön yargıyla yapılmaktadır. Bu durum, yeni nesillerin bilincinde onarılmaz yaralar açmakta; din-değer ve medeniyet algısını tahrip etmektedir. Doğru olmayan bir bilgiyi yaygınlaştırdığınız zaman gençler, yeni nesiller onu doğru zannediyor ve oradan bir ön yargı oluşuyor zihninde. Dolayısıyla bu hedeflenen kurumu değil sadece, o kurumla ilgili belki milyonları etkiliyor” ifadelerini kullandı.

‘Talihsiz bir konuşma olmuştur’

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kuran kurslarıyla ilgili sözlerini hatırlatması üzerine konuşan Erbaş, Özel’e cevap vererek “Yani gönül isterdi ki hiç kimse bu tür yorumlarla milletimizi rahatsız etmesin” diye konuştu.

Erbaş, Özel’e verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi kişiler zaman zaman kendi anlayışları doğrultusunda konuşmalar yapıyorlar. Bu konuşmayı da ben öyle değerlendiriyorum. Talihsiz bir konuşma olmuştur. Orta Çağ'a benzetilmiştir. Orta Çağ karanlığı, hemen arkasından ya da zihniyeti gelir ki bu, İslam medeniyeti ile alakalı bir Orta Çağ zihniyeti değildir. Tamamen Batı'nın bir tanımlamasıdır. Batı kendisini adeta Orta Çağ zihniyeti olarak. O dönemde İslam dünyasında ilmi gelişmeler zirveye tırmanırken, Batı'da büyük bir Orta Çağ karanlığı yaşanıyordu. Dolayısıyla çocukların din eğitimini Orta Çağ zihniyetine benzetmek kabul edilebilir bir şey değil. Zaten milletimiz büyük tepki gösterdi, biz de tepkimizi çeşitli vesilelerle gösterdik”.