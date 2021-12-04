Diyanet İşleri Başkanı: İslam’ın ilkelerini anlatmak anayasal sorumluluğumuz

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı, Türkiye Diyanet Vakfı’nın konferans salonunda gerçekleşti.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İslam’ın ilkelerini anlatmasının anayasal sorumluluk olduğunu söyleyen Erbaş, “İslam’ın ilkelerini anlatmak bizim anayasal sorumluluğumuzdur. Bu alanda her türlü farklı görüş ve düşüncenin üzerinde kuşatıcı bir yaklaşımla çalışmak en temel hassasiyetimizdir. Bu bağlamda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gündelik tartışmaların içine çekilmesi, son derece yanlıştır, son derece üzücüdür. Din ve diyanet konularında yazan, konuşan ve paylaşım yapan herkesin bu konuda çok daha hassas olması gerekmektedir. Elbette bizler eleştiriyi daha iyi işler yapmak adına bir imkan olarak kabul ediyoruz. Ancak yalan-yanlış bilgilerle bu güzide kurumu ve onun mensuplarını karalamak, itibar suikastı yapmak, bir eleştiri değildir. Bunu bir eleştiri olarak kabul etmek zor” diye konuştu.