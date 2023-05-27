Diyanet İşleri Başkanı: Üniversitelerimizde 208 cami oldu, ne büyük zenginlik

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Camii'nin açılışına katıldı.

DHA'nın haberine göre, açılış töreninde konuşan Erbaş şöyle konuştu:

"Bugün ülkemizde 90 bin camimiz oldu. Üniversitelerimizde 208 cami oldu. Üniversitelerimizin neredeyse tamına yakınında camimiz var. Ne büyük zenginlik. Öğrencilerimiz ezan sesleri eşliğinde ders dinleyecek. Geçmişte çok büyük sıkıntılar yaşadık, 'Kampüse cami yapılsın mı yapılmasın mı' diye. Mücadeleler, mücadeleler.

Büyük sıkıntılar yaşadık. Camiyi yapabilmek için yardım bulmaktan geçtik, yapmak için bazı yerlerden izin almak gerekiyordu. O izni almak için çektiğimiz çileler vardı. Şimdi rektörümüz, YÖK Başkanımız, Valimiz, milletvekillerimiz burada. Adeta, 'Cami hepimizin' diye sarıldık. Üniversite camilerimize özel önem veriyoruz. Öğrencilerimizin ibadet yapabilecekleri yerlere ihtiyaçları var. Çünkü kampüsler biraz şehrin dışında. Dolayısıyla her kampüsün içerisinde ihtiyacı karşılayacak kadar cami olması lazım."