Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bursa Müftülüğü'nün hizmet binasının açılışında konuştu. Erbaş, "Batı merkezli bilginin insanı ve hayatı dizayn ettiğini" söyledi.
Erbaş şöyle konuştu:
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Diyanet İşleri Başkanı: Batı merkezli bilgi insanı ve hayatı dizayn ediyor
Bursa Müftülüğü'nün hizmet binasının açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Batı merkezli bilginin insanı ve hayatı dizayn ettiğine şahit oluyoruz' dedi.
Haber Merkezi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bursa Müftülüğü'nün hizmet binasının açılışında konuştu. Erbaş, "Batı merkezli bilginin insanı ve hayatı dizayn ettiğini" söyledi.
Erbaş şöyle konuştu: