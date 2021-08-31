Diyanet İşleri Başkanı: Batı merkezli bilgi insanı ve hayatı dizayn ediyor

Bursa Müftülüğü'nün hizmet binasının açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Batı merkezli bilginin insanı ve hayatı dizayn ettiğine şahit oluyoruz' dedi.

Haber Merkezi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bursa Müftülüğü'nün hizmet binasının açılışında konuştu. Erbaş, "Batı merkezli bilginin insanı ve hayatı dizayn ettiğini" söyledi.

Erbaş şöyle konuştu:

"İslam dünyası bilim, teknik, tıp, sosyal bilimler ve dahası ilahiyat alanında bilgi üretme, bilgi güncelleme, değere dönüştürme ve hayata kılavuz yapma konusunda daha çok çalışmalıdır. Bu mesafeyi bizim telafi etmemiz zorunluluğumuz vardır. Bugün Batı merkezli bilginin insanı ve hayatı dizayn ettiğine şahit oluyoruz ancak söz konusu anlayışın insan, evren ve Allah tasavvurunda var olan ciddi krizler ve paradokslar, tüm insanlığı olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir."

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