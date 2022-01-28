Diyanet İşleri Başkanı: Akif'in dizelerinde dile getirdiği ruha uygun gençlik yetiştirmemiz lazım

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çanakkale'de "Aile Dini ve Rehberlik Merkezi ile Gençlik Merkezi"nin açılış töreninde konuşma yaptı.
Erbaş, "Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı/ Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı/ Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı/ Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı' diyen Mehmet Akif Ersoy'un o dizelerinde dile getirdiği ruha uygun bir gençliği yetiştirmemiz lazım" diye konuştu.
'Aile sağlam olursa toplum da sağlam olur, derdimiz budur'
Diyanet İşleri Başkanı şöyle konuştu: