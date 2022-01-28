Cihatçıların bağlantılarını anlattığı kitap nedeniyle ceza: Amaçları korkutmak, sindirmek

Cihatçılara verdiği destekle gündeme gelen İHH, bu ilişkilerinin detaylarının görünür olmasını engellemek için gazetecilere davalar açmayı ve haberlere erişim engeli kararı getirmeyi özel bir mesaiye çevirirken bu kapsamda 2016'da çıkan 'Tekmili Birden IŞİD' kitabı nedeniyle gazeteci Hamide Rencüzoğulları'na açtığı tazminat davasını kazanmıştı.

Mahkeme hukuksuz bir kararla İHH'yı haklı bulurken, söz konusu karar ve gelen icra nedeniyle Rencüzoğulları tazminat cezasını ödemek zorunda kaldı.

'Para cezaları belimizi büküyor'

Karara ilişkin soL'a konuşan Hamide Rencüzoğulları "Cezayı bu hafta kapatmış oldum. İki gün önce telaş içinde oradan buradan para bularak ödedik. Ancak bu kadar hızla icra işlerine başlamış olmalarını beklemiyorduk açıkçası. İstifnaf Mahkemesi'ne başvurduk, sonucu beklerler mi diye bir bakacaktık ki icra mektubu geldi eve... Para cezaları belimizi büküyor, nereden vuracaklarını biliyorlar" diye konuştu.

Mahkeme emsal kararları incelemedi

Rencüzoğulları mahkemeye İHH'nın soL Haber'e karşı açtığı davaların sonuçlarını da emsal karar olarak sunmak isterken, aksi yöndeki önceki kararlara karşın mahkeme İHH'nın lehine hukuksuz bir karara imza attı.

Hamide Rencüzoğulları, "Düşünün, benimle aynı iddiaları yazan bir yazar, İHH tarafından aynı şekilde benim dava edildiğim gibi dava edilmiş, olayın sonucunda İHH'nın haksız olduğuna karar verilmiş. Fakat mahkeme bu emsal kararı incelemezken İHH'nın şikâyet dilekçesini aynen karara geçirtti" dedi.

Tekmili birden dava açtı: İHH, Bilal Erdoğan, Berat Albayrak

Sadece 2016'da çıkan kitabı için 9 farklı davaya maruz kalan Hamide Rencüzoğulları hakkındaki diğer dava süreçleri devam ediyor.

Hamide Rencüzoğulları'na Tekmili Birden IŞİD kitabı dolayısıyla İHH ceza, tazminat ve toplama davaları açarken Berat Albayrak ve Bilal Erdoğan'ın açtıkları davaların sonucu olarak da para cezaları verildi.

Bunun dışında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve 301'den iki farklı davadan da ceza alan Rencüzoğulları bu cezaları İstinaf Mahkemesi'ne taşımış durumda. Bilal Erdoğan, Berat Albayrak ve İHH'nın açtığı davaların cezasının istinaf sonucunda tahsil edilmesine karar verilmesi durumunda Hamide Rencüzoğulları'nun toplam 60 bin lira ceza ödemesi gerekecek.

Mahkeme bilirkişi raporlarına bakmadı

Davalarda bütün maddi dayanakların kendi lehinde olduğunu vurgulayan Rencüzoğulları, "Öncelikle bilirkişi raporları tamamen benim lehimeydi. Avukatlarım mahkemeye çok sayıda somut deliller sundu, bilirkişi raporlarında kitabıma ilişkin 'bu iddialar kendi kanaati değildir, belgelere dayanmaktadır' ibareleri yer aldı" dedi.

İHH avukatlarının iddialarının hakimin gerekçeli kararında doğrudan tekrarlandığını söyleyen Hamide Rencüzoğulları şöyle konuştu:

"'Doğrudan araştırmadan ithamda bulunma' ifadesi geçiyor kararda. Oysa bilirkişi raporu var ortada, 430 tane belge var, kaynak var, kitap da önlerinde. Gerekçeli kararda 'araştırmadan, bilgi sahibi olmadan ithamda bulunma eylemi' diyor benim hakkımda. İHH avukatlarının ağzından çıkan sözler doğrudan kararda yer almış."

Dava sonuçlarıyla gelen mali yükü nasıl kaldırabildiği sorusunaysa Rencüzoğulları, "Açıkçası benim bütün servetim kitaplarım, ben emekli öğretmenim. Sağ olsunlar dayanışma yapabildiğim insanlar vardı, dayanışmanın bana çok güç verdiği bir dönem yaşadım. Bu sayede bu icra dosyasını kapatabildik" yanıtını verdi.

'Kitap hâlâ basılıyor, amaçları korkutmak, sindirmek'

Kitabın toplatılmasına gerek duyulmadığını, toplama davasından beraat ettiğini hatırlatan Hamide Rencüzoğulları, "Kitap orada duruyor hâlâ ama hakaretten 10 bin lira tazminat aldılar, 40 bin istiyorlardı 'itibarları zedelendiği için'. Kitabın yeni baskıları çıkıyor, mahkemeye vermekteki amaçları korkutmak, sindirmek..." dedi.

Kendisinin bu süreçten sonra İHH'yla ilgili yazı yazamadığını söyleyen Rencüzoğulları, "amaçları zaten buydu" dedi.

Türkiye'de bu korkudan dolayı gazetecilerin kendilerini otosansür uygulamaya mecbur hissettiklerini söyleyen Rencüzoğulları, "Yasalar, maddeler hep yazılı ama onlara bakan yok, insan başına neler geleceğini bilenmiyor bu yüzden." dedi.

Rencüzoğulları her şeye karşın hakkını aramaya devam edeceğini belirtti.