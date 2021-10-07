Diyanet görme engelliler için Kuran bastırdı: İndirimli fiyatı 770 TL

Dev bütçesi ve beş yıldızlı otellerdeki toplantıları da içeren yüksek maliyetli harcamalarıyla tepki çeken Diyanet İşleri Başkanlığı, tartışılacak bir uygulamaya daha imza attı.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Diyanet, görme engellilerin okuyabilmesi amacıyla Kuran bastırdı. İlk baskısı 2012 yılında yaptırılan Kuran’ın 2021 itibarıyla yüksek maliyeti dikkat çekti. Kamuoyunda, “Körler alfabesi” olarak da bilinen Braille alfabesi ile hazırlanan Kuran’ı Kerim, 770 TL’den satışa sunuldu. Yüksek maliyeti ile dikkat çeken kitabın yüzde 45 indirimde olduğu, asıl satış fiyatının bin 400 TL olduğu bildirildi.

İndirimli 770 lira

Kuran’ın toplam altı ciltten oluştuğu belirtildi. Her kitapta 100 yaprak bulunan kitabın Bristol kağıda basıldığı ifade edildi. Kitabı, 770 TL karşılığında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinden alan görme engelli yurttaşların, “Hard Cover ve Kutu”yu da fiyata dahil alabileceği kaydedildi.

Bağış geliri 1 milyar TL

Diyanet’in ‘kara kutusu’ olarak nitelendirilen Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) gelir ve giderleri belli oldu. Vakıf, 1 milyar TL’si bağış ve yardımlardan olmak üzere 2020 yılında toplam 1 milyar 275 milyon TL gelir elde etti. Vakfın 2020 yılındaki geliri, 2014 yılına oranla yüzde 118 arttı.