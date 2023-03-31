Diyanet 'Erdoğan sonrasına' hazırlanıyor: 'Üst makamlara Saadet Partililer atandı'

Seçime günler kala Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yaşanan hareketlilik dikkat çekti.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, son dönemde özellikle Saadet Partisi’ne yakınlığıyla bilinen isimler Diyanet'te üst düzey makamlara atandı. İki daire başkanlığına ve başkanlık müşavirliğine yapılan atamalarda Saadet Partisi’yle ilişkisi bilinen isimler tercih edildi.

Söz konusu üç atamanın yanı sıra kurumda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın en yakınlarından biri olarak bilinen ve Dini Yayınlar Genel Müdürlük görevi yalnızca üç gün süren Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Mustafa Irmaklı’ya da işaret ediliyor. Saadet Partisi’nin gençlik yapılanması Anadolu Gençlik Derneği’nin çok sayıda programına katılan Irmaklı’nın, dernekte “Milli Görüş ve Gençlik-Neden AGD?” gibi başlıklar taşıyan eğitimler verdiği biliniyor.

Kurumda, bu atamaların “seçim sonrasına hazırlık” niteliğinde olduğu yorumları yapılırken, bu yolla “muhalefetle iletişim kurulmasının hedeflendiği, böylece yumuşak bir geçişin sağlanabileceğinin öngörüldüğü” kaydediliyor.