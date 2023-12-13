Diyanet doymuyor: Cami sayısı okul sayısını geçti

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2022-2023 eğitim öğretim yılına yönelik örgün eğitim istatistikleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın din istatistiklerinin karşılaştırması, çarpıcı bir tablo gözler önüne serdi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, ihtiyaca bakılmaksızın hemen her mahalleye birden fazla inşa edilen camiler ile birlikte Türkiye'deki toplam cami sayısı 90 bine dayanırken giderek artan okul ihtiyacına karşın devlet okulu toplamı sayısının yalnızca 60 bin 734 olduğu bildirildi.

MEB’in verilerine göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 60 bin 734 devlet okulu ile tamamlandı. Devlet okulları toplamının 11 bin 716’sunu okulöncesi eğitim kurumları, 23 bin 117’sini ilkokullar, 16 bin 640’ını ortaokullar, 9 bin 261’ini ise liseler oluşturdu. Türkiye'deki toplam özel okul sayısı ise 13 bin 501 ile ifade edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın verilerine göre ise Türkiye’de Aralık 2022 itibarıyla cami sayısı 89 bin 302 oldu. En fazla cami bulunan kent İstanbul olurken İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa izledi. Dersim'in ise 89 cami ile Türkiye’de en az sayıda cami bulunan kent olduğu belirtildi.