Diyanet buyurdu: 'Nişanlıların görüntülü görüşmeleri veya yazışmaları caiz değildir'

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) dağıttığı kitapta nişanlıların cep telefonuyla görüntülü konuşması ya da uzun süre mesajlaşmasının dinen “caiz” olmadığı savunuldu. İnternette yayımlanan aile ilişkileri kitabında, nişanlı kadının kayınpederinin elini öpmesi de "haram" sayıldı.

Cumhuriyet'ten Rıfat Kırcı'nın haberine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarına ücretsiz dağıtılan ve internet sitesinden de ulaşılabilen "Aile ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular" isimli kitapta "aile ilişkilerinin nasıl olması gerektiği" anlatıldı.

DİB yayınlarından çıkan Aile ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular isimli kitapta evlilik öncesi, evlilik süreci, çocuk ve ebeveyn ilişkileri, kadınlara özel durumlar gibi birçok başlık yer aldı.

'Ahlaki ölçüleri ihlal edecek şekilde görüşmeleri veya yazışmaları ise caiz değildir'

Söz konusu kitapta, “Nişanlıların cep telefonu veya internet üzerinden görüntülü veya görüntüsüz olarak mesajlaşmalarının sınırı ve hükmü nedir” şeklindeki soruya şu yanıt verildi:

“Nikâh akdi yapılmadan önce nişanlılar adeta iki yabancı gibi olduklarından mahremiyet sınırlarına riayet etmelidirler. Cep telefonu veya internet üzerinden mahremiyet sınırlarını ve ahlaki ölçüleri ihlal edecek şekilde görüşmeleri veya yazışmaları ise caiz değildir.”

'Elini öpmesi caiz değildir'

İlginç sorulardan bir diğeri ise “Nişanlanan bir kızın, müstakbel kayınpeder ve kayınlarının ellerini öpmesi helal midir?” şeklinde oldu.

Yanıt ise “Nişanlılar mahremiyet bakımından birbirlerine yabancı hükmündedirler. Bu durumda müstakbel kayınpeder, evlenmesi ebediyen haram kılınan erkelerden olmadığı için kadının onun elini öpmesi caiz değildir" oldu.

Öte yandan kitapta yer alan ‘Romanlarla evlenmek caiz midir?’ sorusa da dikkat çekti.

'Oğlunun, babanın, kardeşinin yanında da örtün'

Kadınların ev içerisinde nasıl giyinmesi gerektiğine ilişkin de açıklamalarda bulunulan kitapta “Kadının oğlu, babası, dedesi, kardeşi, amcası, dayısı, kayınpederi ve damadı gibi kendisine nikâhı ebediyen haram olan mahremleri yanında saçı, başı, boynu, gerdanı, dirsekten aşağı kolları, ayakları ve bacaklarının diz kapağından aşağı kısmı dışında kalan yerleri örtmesi gerekir. Kadın mahremi olmayan erkeklerin yanında ise el, yüz ve ayaklar dışında bütün bedenini örtmelidir” dendi.