Diyanet Başkanı laikliği hedef aldı: 'Boş alan bırakmamamız lazım'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İmam Hatipliler Derneği ÖNDER tarafından bu yıl Aksaray Üniversitesi’nde yapılan 18’inci İmam Hatipliler Kurultayı’nda konuştu.

Erbaş konuşmasında adli yıl açılışına katılmasıyla ilgili tepkilere yanıt verirken laikliği hedef aldı.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre Erbaş “Önderler olarak boş alan bırakmamamız lazım. Adaletsiz İslam olur mu? ‘İnanç, sokakta olmasın insanın içinde olsun, insanla Allah arasında olsun, evine, ticaretine, siyasetine, adaletine, yargısına yansımasın.’ Görüyorsunuz ortalığı ayağa kaldırıyorlar. İnançtan ayıklansın istiyorlar oraları adeta” dedi.