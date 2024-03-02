Diyanet 2023'te 47,9 milyar TL harcadı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2023 yılı harcamalarının detayları belli oldu. 2023 yılına 35 milyar 910 milyon 653 bin TL’lik başlangıç ödeneği ile başlayan başkanlığın, yılı 47 milyar 988 milyon 782 bin TL’lik harcama ile tamamladığı öğrenildi.

BirGün'deki habere göre, Diyanet’in 47,9 milyar TL’lik fahiş harcamasının 39,6 milyar TL’si, 140 bini aşan personeli için yaptığı harcamalardan oluştu.

Diyanet’in 2023 yılına yönelik mali tabloları da içeren faaliyet raporu, başkanlığın fahiş harcamalarına ayna tuttu. Çok sayıda bakanlığı geride bırakan bütçesinin ‘yetersiz’ olduğundan hemen her yıl yakınan başkanlığın, 2023 yılı başlangıç ödeneğinin 12 milyar 78 milyon 129 bin TL üzerinde harcama yaptığı belirlendi.

Mal ve hizmet alımına 1,5 milyar TL

2023 yılına yönelik toplam 35,9 milyar TL’lik başlangıç ödeneği ile yetinmeyen ve 47,9 milyar TL’lik harcamaya imza atan başkanlığın gider kalemleri şöyle sıralandı:

Personel: 39 milyar 597 milyon 168 bin TL

SGK Devlet primi: 5 milyar 787 milyon 15 bin TL

Mal ve hizmet alım: 1 milyar 507 milyon 58 bin TL

Cari transferler: 294 milyon 291 bin TL

Sermaye giderleri: 725 milyon 627 bin TL

4-10 yaş grubundaki on binlerce çocukla temas edildi

Diyanet’in, iktidarın yönlendirmesi ve Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere işbirliği yapılan kamu kurumlarının desteği ile çocuklar üzerinde giderek artan etkisi de 2023 Yılı Faaliyet Raporu’na yansıdı. Raporda, çocuk psikologlarının, “Erken yaşta dini eğitim, çocukta geri dönülemez zararlara yol açabilir” uyarılarına karşın sayıları giderek artan 4-6 yaş grubuna yönelik Kuran kurslarına ilişkin verilere de yer verildi.

2022-2023 eğitim öğretim yılında 4-6 yaş Kuran kursu sayısının 5 bin 988’e ulaştığı belirtildi. Başkanlığın verilerine göre, 4-6 yaş Kuran kurslarında 2023 yılında toplam 208 bin 936 çocuk eğitim gördü. Başkanlığın çocuklara yönelik dini eğitimi 4-6 yaş Kuran kurslarıyla da sınırlı kalmadı. Raporda, “Yaygın Dini Eğitim” adı altında şu bazı veriler de paylaşıldı: