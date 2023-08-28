DİSK'ten Meral Akşener'e ziyaret

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

İYİP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, DİSK'in vergiye yönelik önerileri Akşener'e iletildi.

Gerçekleştirdikleri ziyareti sosyal medya üzerinden duyuran Çerkezoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İyi Parti Genel Merkezi’nde ziyaret ederek, vergide adalet mücadelemiz kapsamında işçilerin, emekçilerin, emeklilerin üzerindeki vergi yükünün azaltılması için neler yapılması gerektiğine dair önerilerimizin yer aldığı dosyamızı aktardık."