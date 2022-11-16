DİSK'ten Meral Akşener'e ziyaret

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyet “ILO 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi”nin onaylanması için ziyaretleri kapsamında İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'i partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

İYİP'ten yapılan açıklamaya göre, Akşener'in parti genel merkezindeki makamında gerçekleşen görüşmede, İYİP STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak da hazır bulundu.

DİSK heyeti, “ILO 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi”nin onaylanması için başlattığı ziyaretler kapsamında dün AKP ve HDP meclis gruplarıyla ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirmişti.