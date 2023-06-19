DİSK yöneticisinden gazeteciye: 'Gelme lan bir daha!'

DİSK, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Asgari ücret ile ilgili DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu açıklama yaptığı sırada yanında DİSK Tekstil İşçileri Genel Başkanı Kazım Doğan, gazetecinin fotoğraf çekmesine tepki gösterdi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, toplantı sonunda gazeteci, işini yaptığını belirterek yönetim kurulu üyesine tepki gösterdi. İkili arasında sözlü tartışma yaşandı. Gazeteci, "Benden ne istiyorsunuz beyefendi. Siz işçilere de böyle mi yapıyorsunuz. Böyle mi savunuyorsunuz haklarını? Çekmemizi istemiyorsunuz niye bizi çağırıyorsunuz, ayıp değil mi canlı yayında böyle yapıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Tartışma sırasında yönetim kurulu üyesi, gazeteciye "Konuşma fazla, gelme lan bir daha" ifadelerini kullandı.

Arzu Çerkezoğlu ve diğer DİSK Yönetim Kurulu Üyeleri gazeteciden özür diledi.

DİSK Basın-İş'ten tepki

Olaya dair Twitter’dan açıklama yapan DİSK Basın-İş ise, “DİSK yönetiminin yaptığı basın toplantısında meslektaşımıza yönelik saygısız ifadeleri ve yakışıksız tavrı asla kabul etmiyoruz” dedi. Sendika, açıklamasında, “Tepkimizi konfederasyonumuzun yönetimine ileteceğimizi de tüm meslektaşlarımızın bilmesini isteriz” ifadelerine de yer verdi.