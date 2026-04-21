DİSK Güvenlik-Sen'den Batman Belediyesi'ndeki sendikal baskılara tepki: 'Geri adım atmayacağız'

DİSK Güvenlik-Sen, 4 Kasım 2024 itibarıyla kayyım yönetimine devredilen Batman Belediyesi'nde çalışan güvenlik işçilerine yönelik artan sendikal baskı, yer değiştirme ve mobbing vakaları hakkında kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yayımladı.

31 Mart yerel seçimlerinde seçilen DEM Partili Gülistan Sönük'ün yerine İçişleri Bakanlığı kararıyla Batman Valisi Ekrem Canalp kayyım olarak atanmıştı. Sendika, bu görevlendirme sonrasında çoğunluğu sağlayarak toplu iş sözleşmesi için yetki alma aşamasına geldikleri bir dönemde, üyelerine karşı planlı bir baskı sürecinin devreye sokulduğunu belirtti.

Sendika verilerine göre, Batman Belediyesi bünyesinde çalışan yaklaşık 300 işçinin 172'si DİSK Güvenlik-Sen çatısı altında birleşti. Toplu iş sözleşmesi yetki sürecinde çoğunluğun sağlandığını fark eden mevcut kayyım yönetiminin, işçilerin örgütlenme hakkını engellemek amacıyla çeşitli yıldırma yöntemlerine başvurduğu dile getirildi.

DİSK Güvenlik-Sen Genel Merkezi, işveren vekili pozisyonundaki birtakım amir ve şeflerin aynı zamanda rakip bir sendikanın işyeri temsilcisi olarak görevlendirildiğine dikkat çekerek, bu durumun hem hukuka hem de temel sendikal özgürlüklere açıkça aykırı olduğunun altını çizdi.

'Üyelerimiz sürgün ve cezalandırma ile karşı karşıya'

Yapılan açıklamada, 5188 sayılı kanun kapsamında güvenlik personeli olarak istihdam edilen bazı sendika üyelerinin, sadece yasal sendikal faaliyetlere katıldıkları gerekçesiyle mevcut görevlerinden uzaklaştırılıp Park ve Bahçeler Müdürlüğü emrinde temizlik personeli olarak çalışmaya zorlandığı belirtildi. Bu uygulamanın net bir sürgün ve hukuksuz bir cezalandırma niteliği taşıdığı ifade edilirken, işçilerin özgür iradesini kırmayı hedefleyen her türlü tehdit, baskı ve mobbing girişiminin kesinlikle kabul edilmeyeceği vurgulandı.

'Sendikal haklara yönelik saldırılar karşısında susmayacağız'

Güvenlik-Sen Yönetim Kurulu, anayasal güvence altında olan sendika kurma ve üye olma haklarına yönelik bu tür saldırılara karşı kesinlikle boyun eğmeyeceklerini duyurdu. Kurul, yaşanan her türlü hukuksuzluğu, hak gasplarını ve etik dışı uygulamaları kamuoyuna teşhir etmeye devam edeceklerini, emekçilerin örgütlenme haklarını sonuna kadar savunacaklarını belirtti.

Müfettiş talebi ve suç duyurusu

Süreçle ilgili yasal yollara başvuran DİSK Güvenlik-Sen, ortaya çıkan bu ihlaller nedeniyle İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan acil olarak bölgeye müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunduğunu aktardı. Buna ek olarak, söz konusu baskı ve sürgün kararlarında imzası bulunan sorumlular hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmi suç duyurusunda bulunulduğu bilgisi paylaşıldı.

Sendika son olarak, Batman Belediyesi'nde alın teri döken tüm emekçilerin iradesine sahip çıkacaklarını ve örgütlenme mücadelelerini her geçen gün daha da büyüteceklerinin sözünü verdi.