DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: Gündemimizde milletvekili adaylığı yok

14 Mayıs TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimleri için çalışmalarını sürdüren CHP, çok sayıda isimle milletvekili adaylığı için görüşme gerçekleştiriyor. Milletvekili adaylığı için Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun ismi de gündeme gelmişti.

BirGün'ün haberine göre; konuya ilişkin açıklamada bulunan Çerkezoğlu, "Gündemimizde bir milletvekilliği adaylığı yoktur" dedi.

Çerkezoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Dün gerçekleştirdiğimiz DİSK Başkanlar Kurulu’nda da değerlendirildiği gibi DİSK bu seçimlerin son derece tarihsel olduğunu görüyor. Yıllardır işçi haklarına darbe vuran, adaleti, demokrasiyi tahrip eden Başkanlık Sistemi’ni değiştirecek ve demokratik bir Cumhuriyet için adım olacak bir seçim bu. DİSK bu süreçte Genel Başkanından üyesine kadar etkili sorumluluk ve görevler almaya hazırdır. Böylesine bir yeniden kuruluş sürecinde bu sürecin, bu mücadelenin etkin bir parçası olacaktır. Ancak, gündemimizde bir milletvekilliği adaylığı yoktur."