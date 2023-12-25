DİSK bir kez daha 'vergide adalet' dedi: Elinizi soframızdaki ekmekten çekin

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonunca (DİSK) vergide adalet talebiyle basın açıklaması yapıldı. Sendika üyeleri Beşiktaş Meydanı'nda bir araya geldi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, basın açıklamasında, gelirde ve vergide adalet istediklerini söyledi.

İnsanca yaşayacak ücret için alanlarda, meydanlarda, sokaklarda olduklarını dile getiren Çerkezoğlu, şöyle konuştu:

"İş yerlerinden başlayan bu mücadelemiz geçtiğimiz ay İstanbul'dan Ankara'ya yaptığımız yürüyüşle devam etti. Bu yürüyüşte Kadıköy Meydanı'ndan yola çıkarken demiştik ki 'Yine burada olduğu gibi bütün dostlarımızla yoldaşlarımızla birlikteydik, bu yolu yalnız yürümeyeceğiz.' dedik. Gerçekten de öyle oldu ve attığımız her adımda, yürüdüğümüz her metrede, kilometrede bizimle birlikte olan bütün işçi arkadaşlarımızla, bu mücadeleyi, bu iradeyi büyüten bütün yurttaşlarımızla umudu büyüterek Ankara'ya ulaştık.

Adil bir vergi sistemi için mücadeleyi büyütüyoruz. Adaletli bir vergi sistemi için kanun teklifimizin oy birliğiyle Meclis'ten geçmesi için çağrı yapıyoruz; Artık yeter! Eğer daha fazla vergi toplamak istiyorsanız halkın gözüne bakmaktan vazgeçin, etrafınıza bakın. Elinizi soframızdaki ekmekten çekin. Şirketlerin, bankaların karları azamiyken bizi açlık sınırının altında asgari ücrete mahkum eden bu düzeni değiştireceğiz."

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.