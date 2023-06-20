DİSK Başkanı Çerkezoğlu: İki asgari ücret yoksulluk sınırını aşmıyor

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin yılın ikinci yarısından itibaren 11 bin 402 lira olarak açıklanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Asgari ücretin bir kez daha işçilerin derdine deva olamadığına ve artışın yetersiz kaldığına vurgu yapan Çerkezoğlu, şunları kaydetti:

“Asgari ücret tespitinde, asgari ücretin ülkemizde en düşük ücret olmadığı, ortalama ücret hâline geldiği gerçeği göz ardı edilmiştir. AB ülkelerinde yüzde 4 civarında olan asgari ücret kapsamı ülkemizde yüzde 50 civarındadır. Asgari ücret, milyonların meselesidir. Asgari ücret tespitinde bu gerçek dikkate alınmamıştır. Asgari ücret belirlenirken işçinin geçim şartları da göz önünde bulundurulmamıştır. Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından Mayıs 2023 dönemi için açıklanan yoksulluk sınırı 35 bin TL’ye dayanmış durumdadır. Belirlenen asgari ücret yoksulluk sınırının yüzde 67,3 altındadır. Diğer bir ifadeyle bir eve iki asgari ücret girse bile yoksulluk sınırı aşılmamaktadır.''

'Devlette ve özel sektörde farklı asgari ücret, eşitlik ilkesine aykırıdır'

Kamu işçisi ile özel sektör işçileri arasındaki uçurum devam ettiğini hatırlatan Çerkezoğlu, açıklamasına şu sözlerle devam etti: ''Kamu işçilerinin mevcut en düşük brüt ücreti 21 bin 750 TL’dir. Çerçeve Sözleşme'de öngörülen 6 aylık enflasyon farkı hesaba katılmadan bile, temmuz ayındaki yüzde 15’lik artış ile kamu işçisinin en düşük çıplak brüt ücreti 25 bin 12 lira 5 kuruş olacaktır. Böylece kamu işçilerinin en düşük brüt ücreti ile özel sektör için belirlenen brüt asgari ücret arasında 11 bin 598 TL’lik makas olacak. Bir kez daha söylemek isteriz ki devlette ve özel sektörde farklı asgari ücret eşitlik ilkesine aykırıdır. DİSK, asgari ücretle ilgili talepleri için mücadele etmeye devam edecektir.”

'Asgari ücret yılda 4 kez belirlenmelidir'

Çerkezoğlu, asgari ücretle ilgili taleplerini de şöyle sıraladı: