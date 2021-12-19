DİSK Basın-İş'ten 'tokat' yanıtı: Yarın Habertürk binası önüne çağrı

Habertürk'te Fatma Şahin'in konuk olduğu programda Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmasına tepkiler büyüyor. DİSK Basın-İş yarın saat 18.30'da Habertürk binası önünde eylem yapacağını duyurdu.

DİSK Basın-İş: Bu tokatı attıran düzeni yerle bir etmek için buradayız

DİSK Basın-İş'ten yapılan açıklamada "Hiç kimse titrine, ismine, pozisyonuna güvenerek basın emekçilerine el kaldırmaya kalkmasın, sonuçları ağır olur! Buradan ilan ediyoruz: DİSK Basın-İş tüm basın emekçilerinin yanındadır. Bu tokatı attıran düzeni yerle bir etmek ve emeğin tokadını atmak için buradayız" denildi.

Sendika yaptığı açıklamada "Basın emekçisi Ahmet Demir'e atılan tokadı suratında hisseden herkese bir çağrımız var: Hepinizi, meslektaşımızın yanında olmak ve sorumlulardan hesap sormak için Beyoğlu'ndaki Habertürk binası önüne davet ediyoruz" diyerek 20 Aralık Pazartesi saat 18.30'da Habertürk Genel Merkezi önünde buluşmaya çağırdı.

TGS: Kameramanı ezen medya düzenini değiştireceğiz

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ise "Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyoruz. Sarıkaya'nın meslektaşımızdan özür dilemesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu. TGS'den yapılan açıklamada "İHA muhabiri, meslektaşımız Ahmet Demir'in yanındayız. Dava açmak isterse kendisine hukukî destek de sağlayacağız. Muhabiri, kameramanı ezen medya düzenini değiştireceğiz. Meslektaşımız Ahmet Demir, Salı günü Muharrem Sarıkaya hakkında hukukî süreç başlatacak. Bu davada sonuna kadar destekçisiyiz. Habertürk yönetiminden de gereğini yapmasını istiyoruz" denildi.