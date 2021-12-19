Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı İHA muhabiri dava açacak

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya Habertürk yayınında kameramanlık yapan İHA muhabiri Ahmet Demir'e vurduğu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sarıkaya "bir an kontrolümü kaybettim" derken yayın sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den, İhlas Haber Ajansı kameramanı Ahmet Demir'den ve ajansın bölge müdüründen özür dilediğini aktardı. Olaya ilişkin Fatma Şahin'in sessiz kalması da dikkat çekmişti.

Sarıkaya'nın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yanını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum.

Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir’den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayınz Orhan Akın’dan ayrı ayrı özür diledim.

Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim.

Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Mürdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziüantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…"

Ahmet Demir: Salı günü dava açacağım

Konuyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan İHA Muhabiri Ahmet Demir, yayın sırasında yaşananları anlattı.

Demir şunları söyledi:

"Ben kameramanlık görevi yapıyordum. Muharrem Bey, kendi kanallarıyla irtibat kurabilmesi için kendi telefonunu kullanmak istedi. Kendi telefonumuzu vermek istedik ama kendisi ısrarla kabul etmedi. Kendi telefonu çekmeyince yayın esnasında sürekli hareket yaptı. Görevim olmasa da durumla ilgilenip telefonumu verdim ve sonrasında bana bu hamleyi yaptı. Çok zoruma gitti bir şey yapamamak ve karşındaki insanın bir şey yapmaması" dedi.

Sarıkaya'nın özür dilediğini ifade eden Demir, şöyle devam etti:

"Benden özür dilemeye çalıştı. Müdürüm ısrarla kabul etmemi istedi ve ben de yaşına hürmeten kabul ettim ancak avukatımla görüştüm. Rencide olduğum için hukuki süreci başlatacağım. Salı günü dava açacağım.

Fatma Şahin'den açıklama: Tepkisi çok yanlıştı, özür diledi

Fatma Şahin de Twitter hesabından Muharrem Sarıkaya'nın paylaşımlarını alıntılayarak bir açıklama yaptı.

Şahin açıklamasında "Habertürk TV canlı yayını esnasında Muharrem Sarıkaya'nın tepkisi kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı. Zaten hemen sonrasında aramızda konuştuk ve ben de düşüncelerimi söyledim. Muharrem Sarıkaya kendi mesajında da yazdığı gibi sonrasında Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Twitter hesabından bir video paylaşan gazeteci Talat Atilla, 17 Aralık'ta AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu Habertürk yayında yaşananları aktarmıştı. Videoda Sarıkaya'nın yayın konuğu Şahin ile konuştuğu sırada yanına gelen bir kişinin kulaklıkla ses bağlantısını kontrol ettiği, Sarıkaya'nın bir anda sinirlenip yanındaki kişiye tokat attığı, Şahin'inse sessiz kaldığı görüntülere yansımıştı.