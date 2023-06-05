DİSK-AR, TÜİK'in 'doğalgaz' hesabına karşı uyardı: 'Emekçiler büyük kayba uğrayacak'

TÜİK, bugün açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerinde kamu tarafından sübvanse edilen doğalgaz fiyatını sıfır kabul ederek aylık fiyat artışı yüzde 0,04 olarak hesapladı.

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), hesaplamadaki değişikliğin enflasyonu ilerleyen dönemde de olduğundan düşük göstereceğini belirterek, temmuzda altı aylık enflasyona göre zam olacak emekçilerin büyük kayba uğrayacağının altını çizdi.

TÜİK verilerinin 'kabul edilemez' olduğunu vurgulayan DİSK-AR, yayımladığı açıklamada ''TÜİK, yargı kararına rağmen madde fiyat listesini açıklamayan, uzun zamandır veri karartarak şaibeli enflasyon oranları açıklamış ve doğalgazda 'sıfır fiyat' uygulaması ile enflasyonu düşük göstererek milyonlarca emekçinin geliriyle oynamıştır'' ifadelerine yer verdi.

TÜİK'in ham verilerini veri alarak yeni bir hesaplama yapan DİSK-AR, farklı gelir grupları için belirlediği enflasyon oranlarını 'olduğundan daha da düşük' olabileceği uyarısında bulunarak şöyle paylaştı: