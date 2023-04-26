DİSK-AR TÜİK’e açtığı davayı kazandı: Sansürlenen fiyat listesi yayımlanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 Mayıs ayına ilişkin enflasyon verisinden itibaren madde sepeti yayımlamayı bırakmıştı.

Mayıs ayı verileri ile birlikte enflasyon sepeti içerisindeki maddelerin açıklanmasına son verilmesi tepkilere neden olurken DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) TÜİK’e dava açmıştı. DİSK tarafından yapılan açıklamaya göre TÜİK davayı kaybetti.

Yargı kararının uygulanması gerektiğini belirten açıklamada "TÜİK madde fiyat listesini yeniden yayımlamak zorunda” ifadelerine yer verildi.

Madde sepeti verilerinin açıklanmamasının enflasyon verilerini daha da şüpheli hale getirildiği kaydedilen açıklamada "Kararın gereğini yerine getirmesi, madde fiyat listesini DİSK'e vermesi ve kamuoyuna açıklaması için TÜİK'e başvuracağız" denildi.