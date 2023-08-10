DİSK-AR: Geniş tanımlı işsiz sayısı 9,2 milyonu aştı

TÜİK’in açıkladığı Haziran ayı işgücü verilerine göre dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 9,6, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 24,2 seviyesinde gerçekleşti.

DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı Haziran'da 9 milyon 234 bin kişi olarak gerçekleşti. Pandemi sonrası geniş tanımlı işsizlik oranı 5,1 puan, geniş tanımlı işsiz sayısı ise 5 milyon 897 bin kişi arttı.

TÜİK toplam dar tanımlı işsiz sayısını 3 milyon 337 bin kişi olarak açıkladı. İŞKUR’un Haziran 2023 verilerine göre ise bu ayda işsizlik ödeneği alabilenlerin sayısı 334 bin 627’de kaldı. Böylece Haziran 2023’te resmi işsizlerin sadece yüzde 10’u işsizlik ödeneği alabildi. 3 milyonu aşkın işsiz işsizlik ödeneğinden yoksun kaldı.

Haziran 2023’te dar ve geniş tanımlı işsizlik oranı arasındaki makas 14,6 puan oldu. Dar ve geniş işsizlik arasındaki makasın açılmasında zamana bağlı eksik istihdam sayısı, ümidini kaybedenlerin, iş aramayıp çalışmaya hazır olanların ve iş arayıp işbaşı yapamayacak olanların sayısındaki artışın etkili olduğu düşünülüyor.