DİSK-AR: Geniş tanımlı işsiz sayısı 9 milyonu aştı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), geniş tanımlı işsiz sayısının nisan ayında 9 milyon 138 bine yükseldiğini bildirdi.

TÜİK'in işsizlik verilerinin de hatırlatıldığı raporda, deprem nedeniyle Adıyaman, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde gerçekleştirilemediği; mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranının yüzde 10,2, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı (âtıl işgücü) ise yüzde 23,8 seviyesinde gerçekleştiği aktarıldı.

Nisan ayında resmi işsizlerin sadece yüzde 10’unun işsizlik ödeneği alabildiği ve buna ilişkin 3 milyonu aşkın işsizin işsizlik ödeneğinden yoksun kaldığı bildirildi.

Raporda, şu noktalara değinildi:

"Kadın işsizliği tüm işsizlik türlerinde en yüksek kategori olmaya devam ediyor. Nisan 2023 Hanehalkı İşgücü Araştırması verilerine göre işsizlik türlerinin en yüksek olduğu kategori yüzde 31,3 ile geniş tanımlı kadın işsizliği oldu. İkinci yüksek işsizlik kategorisi ise geniş tanımlı işsizliğidir. Nisan 2023’te geniş tanımlı işsizlik yüzde 23,8’dir.

Nisan 2023’te dar ve geniş tanımlı işsizlik oranı arasındaki makas 13,6 puan oldu. Dar ve geniş işsizlik arasındaki makasın bu denli açılmasının en önemli nedeni zamana bağlı eksik istihdam sayısı, ümidini kaybedenlerin, iş aramayıp çalışmaya hazır olanların ve iş arayıp işbaşı yapamayacak olanların sayısındaki artıştır."