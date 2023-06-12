TÜİK: Geniş tanımlı işsizlik yüzde 23,8'e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,1 iken kadınlarda yüzde 14,3 olarak tahmin edildi.

Genç nüfusta işsizlik yüzde 19,1

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık azalış ile yüzde 19,1 oldu.

Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 15,7, kadınlarda ise yüzde 25,4 olarak tahmin edildi.

Haftalık ortalama çalışma süresi, 44,4 saat

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi nisan ayında bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44,4 saat olarak gerçekleşti.

Geniş tanımlı işsizlik arttı

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı nisan ayında bir önceki aya göre 1,7 puanlık artış ile yüzde 23,8 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,1 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,5 olarak tahmin edildi.