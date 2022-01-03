DİSK-AR: Emekçinin gıda enflasyonu yüzde 65'e dayandı

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) aralık ayında düşük gelirli ilk yüzde 20'nin gıda enflasyonunu yüzde 64,6 olarak hesapladı.

DİSK-AR, "Emekçinin enflasyonu yüzde 65'e dayandı. Gıda enflasyonu zirvede. 2005'te 4 olan gıda enflasyonu 2021'de yüzde 43,8" açıklamasını yaptı.

DİSK-AR, TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından gıda enflasyonuna ilişkin bir tablo yayımladı. TÜİK gıda enflasyonunu 43,8 olarak hesaplarken DİSK-AR, gıda enflasyonunun emeklilerde yüzde 55,8'e, düşük gelirli ikinci yüzde 20'de 56,4 olarak açıkladı. Düşük gelirli ilk yüzde 20'nin gıda enflasyonu ise 64,6 olarak belirtildi.

DİSK-AR'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Emekçinin enflasyonu yüzde 65'e dayandı. TÜİK'e göre göre gıda enflasyonu yüzde 43,8. DİSK-AR tarafından hesaplanan emeklilerin gıda enflasyonu yüzde 55,8, en düşük yüzde 20'lik dilimin gıda enflasyonu yüzde 64,6! Asgari ücret ele geçmeden eridi! Gıda enflasyonu zirvede! 2005'te 4 olan gıda enflasyonu 2021'de yüzde 43,8!"