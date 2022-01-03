AKP'nin enflasyon hedefi tutmadı, 2 katını aştı!

2022-2024 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program; 5 Eylül 2021 tarihli Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe girmişti.

2021 sonunda enflasyon yüzde 16,2 olarak tahmin edilirken, 2022’de yüzde 9,8, 2023’te yüzde 8 ve 2024’te yüzde 7,6 olarak tahmin edilmişti.

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aralıkta aylık bazda yüzde 13,58 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 36,08'e yükseldi.

ENAG'a göre ise Aralık ayında yüzde 19,85 arttı. 2021 yılındaki artış ise yüzde 82,81 olarak gerçekleşti.