Dışişleri'nden 'Kırım' açıklaması: 'İlhakı tanımıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, 9 yıl önce Kırım’ın Rusya'ya katılması için düzenlenen referandumu "gayri meşru" olarak niteledi ve "İlhakın yıldönümü vesilesiyle bu durumu tanımadığımızı yineliyor, Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz desteği teyit ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Ukrayna’ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu tarafından 9 yıl önce bugün (16 Mart) düzenlenen gayrimeşru bir referandumla ve uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhak edilmiştir.

İlhakın yıldönümü vesilesiyle bu durumu tanımadığımızı yineliyor, Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz desteği teyit ediyoruz. Kırım’ın yerli halkı olan Kırım Tatar Türklerinin durumu ülkemiz için her zaman önceliklidir. Türkiye, Kırım Tatar soydaşlarımıza tarihi vatanları Kırım’da, kendi kimliklerini muhafaza ederek güven ve huzur içinde yaşamalarını teminen destek vermeye devam edecektir.”