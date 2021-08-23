Dışişleri'nden 'İltica merkezleri' haberlerine yalanlama

Dışişleri Bakanlığı, İngiliz medyasında çıkan 'Afgan mülteciler için Türkiye’de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı' yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Birleşik Krallık basınında yeralan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi, bunu kabul etmemiz mümkün değildir" denildi.